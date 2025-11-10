В Ростовской области из-за ремонта путей на три дня изменят график движения поездов

Фото: СКЖД

На три дня изменится расписание ряда пригородных электричек в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) информирует о временных корректировках в расписании движения некоторых электричек в период с 20 по 22 ноября включительно, обусловленных проведением плановых ремонтных работ на железнодорожном полотне.20 ноября изменения затронут следующие пригородные поезда: №6060 сообщением от Ростова до Степной, №6155 от Ростова-Главного до Лихой, №6156 от Лихой до Ростова-Главного, №6157 от Ростова-Главного до Лихой, №6158 от Лихой до Ростова-Главного, №6357 от Лихой до Глубокой, №6359 от Глубокой до Шептуховки, №6515 от Ростова-Главного до Лихой и №6517 от Лихой до Кутейниково.21 ноября по скорректированному графику будут курсировать электрички: №6060 Ростов – Степная, №6155 Ростов Гл – Лихая, №6156 Лихая – Ростов Гл, №6157 Ростов Гл – Лихая, №6158 Лихая – Ростов Гл, №7106 Кизитеринка – Ростов-Западный, №7108/7107 Ростов-Западный – Ростов Гл, №6515 Ростов Гл – Лихая и №6517 Лихая – Кутейниково.22 ноября расписание изменится для электричек №6518 Кутейниково – Лихая (в составе поезда 6518/6516 Кутейниково-Лихая-Ростов), №6516 Лихая – Ростов Гл (в составе поезда 6518/6516 Кутейниково-Лихая-Ростов) и №6170 Усть-Донецкая – Ростов Гл. Все электрички будут выполнять остановки согласно действующему расписанию.