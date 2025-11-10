В Ростовской области с 2026 года упростят правила поступления в колледжи после 9-го класса

Фото: Donday

В Ростовской области с 2026 года изменятся правила поступления в профессиональные училища и техникумы для выпускников 9-го классов.Как сообщается на официальном сайте правительства Ростовской области, теперь для поступления в колледжи абитуриентам будет достаточно предъявить результаты ОГЭ по двум предметам – русскому языку и математике вместо сдачи четырех обязательных дисциплин.Стоит обратить внимание, что новые правила касаются исключительно поступающих в средние специальные учебные заведения и не влияют на порядок приема в 10-й и 11-й классы общеобразовательных школ. В Ростовской области в экспериментальном проекте участвуют 45 колледжей, предлагающих обучение по 160 востребованным направлениям, в том числе в сфере машиностроения, радиоэлектроники, медицины, образования и сельского хозяйства.Важно отметить, что аналогичная упрощенная система отбора уже успешно функционирует в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В этих регионах наблюдается уменьшение числа плохих отметок на ОГЭ на 40% и увеличение количества мест, финансируемых из бюджета, в колледжах на 30% за год.