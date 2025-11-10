Фото: Дондей

На набережной в Таганроге был найден мертвый дельфин. Кадрами поделились в социальных сетях очевидцы.По словам местных жителей, бездыханное млекопитающее было обнаружено в районе ресторана «Альбатрос». С чем связна гибель азовки, пока не известно.Годом ранее уже подобную картину местные жители видели. При вскрытии у некоторых дельфинов был обнаружен гепатит с жировым перерождением печени. У других - наличие гастрита, осложнённого желудочным кровотечением.