На набережной в Таганроге был найден мертвый дельфин

На набережной в Таганроге был найден мертвый дельфин. Кадрами поделились в социальных сетях очевидцы.

По словам местных жителей, бездыханное млекопитающее было обнаружено в районе ресторана «Альбатрос». С чем связна гибель азовки, пока не известно.

Годом ранее уже подобную картину местные жители видели. При вскрытии у некоторых дельфинов был обнаружен гепатит с жировым перерождением печени. У других - наличие гастрита, осложнённого желудочным кровотечением.
Фото: Дондей
