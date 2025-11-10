Водителям Ростовской области рассказали, как правильно прогревать машину в морозы

Фото: Нейросеть

В зимнее время автомобиль становится настоящим спасением, предлагая тепло и уют в отличие от общественного транспорта. Однако эксплуатация машины в условиях морозов и гололеда требует повышенного внимания к состоянию ходовой части и двигателя, который необходимо предварительно прогревать.По информации портала DonDay, ссылающегося на автомеханика Антона Краснова из Ростовской области, в сильный мороз моторное масло теряет свои свойства текучести, что затрудняет мгновенную смазку всех деталей двигателя. До достижения рабочей температуры, работа двигателя на высоких оборотах может привести к серьезным проблемам.Механик отмечает, что при работе на холостом ходу масло циркулирует недостаточно интенсивно, что приводит к ускоренному износу деталей, особенно свечей зажигания, на которых образуется нагар из-за неполного сгорания топлива.Чтобы избежать поломок, важно прогреть двигатель хотя бы до 50 градусов, что позволит маслу достичь необходимой консистенции и начать циркулировать по системе.Автомобилистов часто интересует вопрос о времени прогрева автомобиля зимой. Утверждение "чем дольше, тем лучше" не всегда верно. Время прогрева зависит от температуры воздуха и конструктивных особенностей автомобиля.Антон Краснов поясняет, что двигатель считается полностью прогретым, когда все его металлические части и технические жидкости достигают оптимальных температур. При этом антифриз нагревается быстрее всего.Тип трансмиссии также влияет на необходимость прогрева. Автоматические коробки передач более чувствительны к работе с непрогретым двигателем и коробкой, чем механические или роботизированные. При температуре до –15 градусов специальный прогрев может не потребоваться, так как современные автомобильные отопители достаточно эффективны.Если температура выше нуля, достаточно прогреть двигатель около минуты. В случае нехватки времени можно начать движение сразу, избегая резких ускорений. Важно, чтобы двигатель прогревался постепенно, поэтому рекомендуется ездить на низких оборотах.При температуре до -10 градусов достаточно двух минут прогрева. При более низких температурах не стоит сразу трогаться с места. Необходимо дать машине поработать на холостом ходу. При температуре до -20°С автомобиль прогревают около пяти минут, учитывая особенности конкретного транспортного средства.Ориентиром может служить состояние стёкол. Как только они оттаяли, можно начинать движение, соблюдая средний скоростной режим и избегая резких разгонов, чтобы не перегружать двигатель.В сильные морозы (от -20 градусов) прогрев должен длиться не менее десяти минут. Также рекомендуется повторный прогрев через 15 минут после первого. Двойной прогрев создает более благоприятные условия работы для всех механизмов и способствует увеличению срока службы деталей.Однако длительная работа двигателя на холостом ходу наносит вред окружающей среде и может повлечь за собой штраф, если автомобиль с включенным двигателем находится во дворе жилого дома более 5 минут. Размер штрафа составляет 1 500 рублей.