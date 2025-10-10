ВТБ и Правительство Москвы показали, как управлять целевыми расходами в цифровых рублях

Фото: ВТБ.

ВТБ и Правительство Москвы разрабатывают решение для контроля целевого расходования и анализа средств в цифровых рублях. Демонстрация проекта прошла в рамках форума Финополис-2025 на примере расчётов с подрядчиками АО «Мосинжпроект».Использование цифрового рубля при расчётах позволяет компаниям настраивать условия целевого расходования средств с контрагентами по различным параметрам: сумма, подрядчики, виды деятельности и не только. Эта информация фиксируется на платформе цифрового рубля в форме смарт-контракта в момент заключения договора. Проверка соответствия условиям смарт-контракта и запрет на нецелевое расходование происходят автоматически, что значительно упрощает контроль и ускоряет финансирование проектов.«Данный кейс – наглядная демонстрация того, как цифровой рубль может работать на благо бизнеса и государства. Это уже не просто про платежи – это умные деньги, в которые встроен контроль исполнения условий договора. Такой механизм позволяет компаниям из любой отрасли чётче отслеживать выполнение контрактов и применять современные средства администрирования проектов. ВТБ готов раскрывать этот потенциал вместе с регионами, бизнесом и Банком России», – отметил руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ Игорь Острейко.Использование смарт-контрактов и расчётов в цифровых рублях повышает прозрачность распределения и использования денег и в государственном секторе. По каждой серии платежей остатки и движение средств отображаются в отчётах и доступны к просмотру в режиме онлайн. Это позволяет гибко управлять выделенными средствами и следить за ходом работ по проектам.«На сегодняшний день мы отрабатываем применение цифрового рубля и его встраивание в финансово-хозяйственную деятельность организаций при реализации проектов Москвы, которые не находятся на казначейском сопровождении. В частности, это проекты, финансируемые за счёт собственных средств организаций Москвы и предоставление субсидий и грантов в качестве мер поддержки бизнеса. Переход на цифровой рубль обеспечивает сокращение трудозатрат и времени, а также автоматизирует получение аналитической информации городскими организациями и органами власти», – отметила Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.