Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Снова перенесли сроки завершения реконструкции улицы Вавилова в Ростове

Снова перенесли сроки завершения реконструкции улицы Вавилова в Ростове
Снова перенесли сроки завершения реконструкции улицы Вавилова в Ростове. Об этом сообщает тг-канал "Урбанистика Ростова-на-Дону" со ссылкой на региональное министерство транспорта.

Реконструкцию улицы началась еще в 2024 году. По первоначальному плану предполагалось расширить дорогу до четырех полос, возвести три путепровода и создать транспортную развязку на пересечении с проспектом Королева и улицей Особенной. Весной власти сообщили об отставания от графика работ и обещали завершить к 1 декабря. Осенью обнаружились новые трудности. В октябре стало известно, что сроки сдвинулись на 2026 год.

В этот раз задержка оказалась еще на полгода. Причиной стало множество серьезных ошибок в проектной документации, обнаруженных в процессе работы.

Контракт с подрядчиком ООО «Полюс» был продлен. Планируется завершить все работы к 30 мая.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.