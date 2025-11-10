Фото: соцсети

Снова перенесли сроки завершения реконструкции улицы Вавилова в Ростове. Об этом сообщает тг-канал "Урбанистика Ростова-на-Дону" со ссылкой на региональное министерство транспорта.Реконструкцию улицы началась еще в 2024 году. По первоначальному плану предполагалось расширить дорогу до четырех полос, возвести три путепровода и создать транспортную развязку на пересечении с проспектом Королева и улицей Особенной. Весной власти сообщили об отставания от графика работ и обещали завершить к 1 декабря. Осенью обнаружились новые трудности. В октябре стало известно, что сроки сдвинулись на 2026 год.В этот раз задержка оказалась еще на полгода. Причиной стало множество серьезных ошибок в проектной документации, обнаруженных в процессе работы.Контракт с подрядчиком ООО «Полюс» был продлен. Планируется завершить все работы к 30 мая.