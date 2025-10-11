ВТБ стал лидером в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса и получил специальную награду РСПП
По результатам ежегодной очной оценки Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ВТБ вновь получил наивысший возможный класс «ААА+» (Компания с максимальным уровнем противодействия коррупции) в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса. Максимально высокий результат банк демонстрирует уже на протяжении 6 лет: удельный показатель соответствия деятельности ВТБ данному стандарту равен максимальному значению – 100%.
За наилучшие и устойчивые результаты в 2025 году ВТБ удостоен специальной награды РСПП – «Национальный лидер антикоррупционного комплаенса».
Рейтинг определяет эффективность и открытость корпоративных механизмов противодействия коррупции в крупнейших компаниях путем анализа на соответствие положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению».
По мнению экспертов рейтинга, банк ВТБ использует эффективные механизмы и активно участвует в популяризации антикоррупционного комплаенса, демонстрирует приверженность принципу неприятия коррупции в любых формах и проявлениях, поддерживает высокий уровень антикоррупционных практик и процедур, обеспечивая должный уровень информирования, обучения, повышения квалификации и развития антикоррупционных компетенций сотрудников.
Результаты Антикоррупционного рейтинга представлены в итоговом докладе РСПП в рамках Антикоррупционного форума российского бизнеса 2025 на официальном сайте РСПП https://rspp.ru/simplepage/against-corruption/