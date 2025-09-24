Новости
Огромного сома ростом с человека вновь поймал рыбак из Ростовской области

Рыбак из Ростовской области в очередной раз поймал рыбу-монстра ростом с человека. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на рыбака Антона Куренкова.

Утром 22 сентября Антон в сопровождении приятеля снова отправился на рыбалку в ту же Кулешовку. В качестве приманки использовали тот же состав, что и в прошлый раз – «бутерброд».

Гигантского сома, длина которого соответствовала росту человека, удалось выловить ближе к вечеру. На этот раз вес добычи составил примерно 35 килограммов.

Примечательно, что ранее Антон уже становился обладателем необычайно крупной рыбы. Так, 7 сентября он с друзьями посетил водоем у Кулешовки, находящейся в Азовском районе. Большой сом, по заявлениям местных жителей, представлял опасность, поскольку систематически нападал на домашнюю птицу. После восьмичасового противостояния рыбакам удалось вытащить из воды сома-гиганта, вес которого составлял около 50 килограммов.
Фото: Антон Куренков
