Огромного сома ростом с человека вновь поймал рыбак из Ростовской области

Фото: Антон Куренков

Рыбак из Ростовской области в очередной раз поймал рыбу-монстра ростом с человека. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на рыбака Антона Куренкова.Утром 22 сентября Антон в сопровождении приятеля снова отправился на рыбалку в ту же Кулешовку. В качестве приманки использовали тот же состав, что и в прошлый раз – «бутерброд».Гигантского сома, длина которого соответствовала росту человека, удалось выловить ближе к вечеру. На этот раз вес добычи составил примерно 35 килограммов.Примечательно, что ранее Антон уже становился обладателем необычайно крупной рыбы. Так, 7 сентября он с друзьями посетил водоем у Кулешовки, находящейся в Азовском районе. Большой сом, по заявлениям местных жителей, представлял опасность, поскольку систематически нападал на домашнюю птицу. После восьмичасового противостояния рыбакам удалось вытащить из воды сома-гиганта, вес которого составлял около 50 килограммов.