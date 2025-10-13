В Суворовском состоялся фестиваль бега «Донские гонки»

Фото: Яна Щербинина.

Девизом «Донских гонок», прошедших в минувшую субботу в парке им. 70-летия Победы в Суворовском районе Ростова-на-Дону, стали слова: «Да, бой с собой есть самый трудный бой!».Десятки бегунов со всей страны собрались, чтобы попробовать свои силы в уникальном фестивале бега по пересеченной местности «Донские гонки». Здесь были представлены три формата соревнований – гонка на выживание «Казаки», кросс «Царь-гонка» и кросс «Золото скифов».Для участия в «Казаках» главным условием было достижение возраста 16 лет, в «Царь-гонке» - 18 лет, в «Золоте скифов» - 14 лет. Возможно, в будущем данное правило изменится.Президент Федерации гонок с препятствиями генерал-полковник ФСБ в запасе Николай Бритвин отметил, что уже в ближайшее время возрастной порог могут снизить, и скоро среди спортсменов смогут появиться и дети. Он уверен, что через несколько лет в гонке с препятствиями будут вызревать не просто спортсмены высокого уровня, но целые тренировочные школы. Бритвин добавил, что этот вид спорта сейчас весьма популярен, ложится на душу русского мира, а значит, за ним большое будущее.“Сегодня у нас предусмотрен общий старт для всех участников соревнований. Кому-то предстоит пробежать 6 километров, кому-то – 12. Участникам гонки на выживание, помимо бега по пересеченной местности на 6 километров, придется преодолеть водные преграды, стрелять по мишеням из страйкбольного оружия АК-12 и метать гранату”, - рассказал руководитель мероприятия Вячеслав Макаров. Он также добавил, что для каждого участника организаторы подготовили призы: медаль финишера и авторский пряник с символикой донского казачества – казаком на бочке.Братья Кирилл и Родион приехали на соревнования из Батайска. В прошлом году они участвовали в «Царь-гонке», а в этот раз решили попробовать себя в «Казаках». Кирилл рассказал, что он участвуют в соревнованиях для проверки своих сил. Несколько лет назад он отслужил в армии и сейчас хочет вспомнить армейскую подготовку. Кирилл добавил, что братья прекрасно понимают, что им необходимо будет пробежать 6 километров, преодолеть различные, в том числе водные, преграды, но их это не пугает. Главным он назвал веру в Бога и в себя.Участникам соревнований необходимо было преодолеть много сложных спусков и подъемов, так как ландшафт велобеговой трассы «Горный манеж» имеет серьезный перепад высот. Один круг по трассе составляет 6 километров, а набор высоты достигает 180 метров. Данная трасса создана застройщиком Суворовского, “ВКБ-Новостройки” и не имеет аналогов на юге России, поэтому именно здесь каждый год проходят различные соревнования.Каждый участник забега, который сумел преодолеть трассу, получил медаль финишера. А после завершения гонки всех ждали русский самовар, горячий чай и сладости.Посмотреть фото- и видеоматериалы с соревнований, а также узнать подробную информацию о предстоящих гонках можно в группе соцсети “ВКонтакте”: https://vk.com/donskiegonki.