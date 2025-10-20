На два дня в Ростовской области у пригородных поездов изменится расписание

Фото: СКЖД

В связи с проведением плановых работ по ремонту железнодорожных путей в Ростовской области на два дня будет внесена корректировка в график курсирования ряда электричек. Об этом жителей региона предупредили в СКЖД.В частности, 5 ноября изменения затронут пригородные поезда № 6054 и № 6060, следующие по направлению из Ростова до Степной. Отправление электричек от вокзала Ростов Главный перенесено на 15:52 и 20:17 соответственно. Прибытие на конечную станцию ожидается с незначительным отклонением от первоначального расписания – в 17:22 и 22:03.Более значительные перемены коснутся тринадцати электричек 5 и 6 ноября: № 6158 Лихая – Ростов, № 6169 Ростов – Усть-Донецкая, № 6357 Лихая – Глубокая, № 6359 Глубокая – Шептуховка, № 6523 Таганрог – Ростов, № 6085 Таганрог – Ростов, № 6515 Ростов – Лихая, № 6517 Лихая – Кутейниково, № 6161 Ростов – Лихая, № 6361 Лихая — Глубокая, № 6156 Лихая – Ростов, № 6157 Ростов – Лихая, № 6163 Ростов – Лихая.Дополнительно уведомляем, что 6 ноября временное расписание будет актуально для двух электропоездов. Электричка № 6060 Ростов – Степная отправится из Ростова с задержкой на четыре минуты, в 20:21. Поезд № 6089, курсирующий между Таганрогом и Ростовом, отправится из Таганрога на девять минут позже, в 17:54.Подчеркивается, что все поезда, в расписание которых внесены изменения, будут следовать по скорректированному графику с соблюдением всех предусмотренных остановок.