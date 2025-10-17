ВТБ запускает обновленную цифровую карту для безопасных покупок

Фото: ВТБ

Теперь владельцы цифровых карт ВТБ могут снимать деньги через NFC в банкоматах, пополнять свой баланс через СБП и получать кешбэк рублями. Кроме того, карта позволяет безопасно оплачивать свои покупки в интернете, защищая средства на основном счету от мошенников.Цифровую карту невозможно потерять, ее реквизиты доступны только владельцу, а расходами можно управлять в приложении «ВТБ Онлайн» как в основной, так и в лайт-версии. Также карту можно подключить к ВТБ Pay и оплачивать покупки одним касанием (для Android) не только в интернете, но и в офлайн-магазинах. Специалисты ВТБ отмечают, что цифровая карта - удобный инструмент для покупок: на ней можно держать небольшую сумму и совершать операции без предоставления данных основной карты.«Цифровизация и переход к альтернативным платежным инструментам стали одними из ключевых тенденций на банковском рынке. Именно поэтому мы обновили нашу цифровую карту, которую можно оформить за 60 секунд и совершать все привычные транзакции по картам на годы вперед. А если клиенту понадобится классическая карта – ее также можно оформить за несколько минут», – прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.Цифровую карту ВТБ можно оформить с минимальным количеством данных – достаточно ввести ФИО ее владельца. Лимиты на операции клиента без идентификации составляют до 15 тыс. рублей на разовое пополнение и до 40 тыс. рублей оборота в месяц, а если личность подтверждена через Госуслуги – до 100 тыс. рублей и до 200 тыс. рублей оборота. После полной идентификации все ограничения исчезают.