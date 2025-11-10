Новости
После прохождения грузовой баржи Семикаракорский затон загрязнен мазутом

В Ростовской области после того, как грузовая баржа миновала Семикаракорский затон, зафиксировано его загрязнение мазутом. Жители опубликовали в социальных сетях 8 ноября ролик, где на водной глади видны характерные переливы, свидетельствующие о загрязнении.

Жители Семикаракорска выражают тревогу: после прохождения баржи в конце прошлой недели акватория затона оказалась покрыта подозрительными пятнами. Видеозапись быстро разошлась по сети, вызвав обеспокоенность среди жителей региона.

На видео запечатлена маслянистая пленка с радужными разводами, покрывающая водную поверхность затона. Местные жители сообщают о резком запахе дизеля, исходящем от воды, который осложняет дыхание.

В интернете пользователи выражают серьезную озабоченность в связи с происшествием, упоминая информацию о возможном "скрытом" дизельном топливе на судах.

Официальной информации относительно факта утечки нефтепродуктов в Семикаракорском затоне нет.
Фото: Соцсети
