После прохождения грузовой баржи Семикаракорский затон загрязнен мазутом

Фото: Соцсети

В Ростовской области после того, как грузовая баржа миновала Семикаракорский затон, зафиксировано его загрязнение мазутом. Жители опубликовали в социальных сетях 8 ноября ролик, где на водной глади видны характерные переливы, свидетельствующие о загрязнении.Жители Семикаракорска выражают тревогу: после прохождения баржи в конце прошлой недели акватория затона оказалась покрыта подозрительными пятнами. Видеозапись быстро разошлась по сети, вызвав обеспокоенность среди жителей региона.На видео запечатлена маслянистая пленка с радужными разводами, покрывающая водную поверхность затона. Местные жители сообщают о резком запахе дизеля, исходящем от воды, который осложняет дыхание.В интернете пользователи выражают серьезную озабоченность в связи с происшествием, упоминая информацию о возможном "скрытом" дизельном топливе на судах.Официальной информации относительно факта утечки нефтепродуктов в Семикаракорском затоне нет.