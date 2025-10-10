Каждая вторая точка Почта Банка уже доступна клиентам под брендом ВТБ

Фото: ВТБ.

ВТБ проводит ребрендинг более 2 200 точек обслуживания Почта Банка. Процесс охватит 83 региона России и завершится к середине следующего года. Это позволит клиентам по всей стране получить доступ к расширенному числу банковских продуктов и сервисов под новым брендом.До февраля 2026 года все точки продаж приобретут фирменные цвета ВТБ. Продолжается ребрендинг банкоматной сети Почта Банка: четверть устройств уже переведены в систему ВТБ.Процесс интеграции двух банков завершится в мае 2026 года. Уже сегодня в этих отделениях клиенты могут оформить любые продукты ВТБ: дебетовую или кредитную карту, вклад или накопительный счет, подключить программу лояльности или «Семейный банк», подать заявку на автокредит или ипотеку, а также перевести в ВТБ пенсию или зарплату.