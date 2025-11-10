«Союзмультфильм» подал в суд на донских бизнесменов за нарушение авторских прав

Фото: Donday

Киностудия «Союзмультфильм» инициировала судебные разбирательства с несколькими предпринимателями, ведущими деятельность в Ростовской области. Об этом стало известно из информации, опубликованной в базе данных арбитражного суда региона. Там зафиксировано несколько исковых заявлений к бизнесменам.В одном из случаев, как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель из города Каменска-Шахтинского занимался продажей товаров через интернет (реализация оптом и в розницу). При этом он использовал изображения известного мультипликационного героя Чебурашки, исключительные права на которого принадлежат «Союзмультфильму», без соответствующего разрешения. Кинокомпания требует от предпринимателя возмещения ущерба в размере 50 000 рублей, аргументируя это нарушением авторских прав.В другом случае аналогичный иск был направлен в адрес предпринимателя из Волгодонска, чья сфера деятельности – оптовая и розничная торговля продуктами питания, товарами для дома и бытовой химией. Продукция также была промаркирована изображением Чебурашки, хорошо знакомого зрителям по мультфильмам, однако правообладатель согласия на это не давал. Сумма заявленных требований в этом случае составляет 100 000 рублей.По обоим вышеупомянутым делам арбитражный суд принял исковые заявления к производству и установил даты начала судебных заседаний.Следует подчеркнуть, что «Союзмультфильм» систематически обращается в суд с исками к предпринимателям, осуществляющим деятельность в Ростовской области, обвиняя их в несоблюдении авторских прав. Например, в августе текущего года киностудия выиграла дело против торговой точки, получив компенсацию в размере 80 000 рублей за торговлю сумками с изображением Чебурашки.