Дыры и отваливающиеся стены: остановку на Петрожицкого в Ростове не ремонтируют годами

Фото: соцсети

Остановочный комплекс «СМП-550» в Ростове уже много лет находится в ужасном состоянии. Остановка расположена рядом с домом №17 по улице Петрожицкого. Жители сообщают, что ее не ремонтируют уже несколько лет, и с каждым годом она выглядит все хуже и хуже.Пластиковые стенки изрешечены дырами, металлические опоры проржавели и шатаются, а боковые панели и вовсе вылетели. Чтобы их хоть как-то закрепить и защититься от непогоды, пассажиры привязывают их веревками к столбу.Жители поселка Кирпичного садятся здесь на единственный автобус №70 до центра города, и у нет вариантов, кроме как ждать его в продуваемом всеми ветрами павильоном, который грозится упасть.— Все держится на соплях и честном слове, — комментируют ростовчане.Они обращались к администрации, сообщали о ситуации и просили либо заменить, либо хотя бы починить остановку. Установили сроки починки — до начала октября.Однако момент 10 ноября даже никаких работ не ведется. Ветра тем временем усиливаются, расшатывая остановку и тревожа тех, кто рискнул там встать.