Женское такси может появиться в Ростове-на-Дону

Фото: Rostov.ru.

В Ростове обсуждается возможность создания женского такси. Об этом Donday сообщили водители одного из популярных агрегаторов такси.Идея необычного такси появилась после многочисленных жалоб как от клиентов, так и от самих таксистов. Женщинам часто некомфортно ездить в ночное время в такси. Ростовчанка Дарья поделилась с изданием, что часто испытывает волнение, когда вечером едет домой через рощу.Женщины, которые работают в такси, часто сталкиваются с грубостью от пьяных пассажиров.Концепция женского такси заключается в том, чтобы водителями были только женщины, а клиентами - женщины и дети. Специализированное такси поможет снизить риски домогательств, дискомфорта и негатива, с которыми часто сталкиваются как водители, так и клиенты-женщины.