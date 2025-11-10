Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Женское такси может появиться в Ростове-на-Дону

Женское такси может появиться в Ростове-на-Дону

В Ростове обсуждается возможность создания женского такси. Об этом Donday сообщили водители одного из популярных агрегаторов такси.

Идея необычного такси появилась после многочисленных жалоб как от клиентов, так и от самих таксистов. Женщинам часто некомфортно ездить в ночное время в такси. Ростовчанка Дарья поделилась с изданием, что часто испытывает волнение, когда вечером едет домой через рощу.

Женщины, которые работают в такси, часто сталкиваются с грубостью от пьяных пассажиров.

Концепция женского такси заключается в том, чтобы водителями были только женщины, а клиентами - женщины и дети. Специализированное такси поможет снизить риски домогательств, дискомфорта и негатива, с которыми часто сталкиваются как водители, так и клиенты-женщины.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.