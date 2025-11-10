ВТБ выяснил самые частые запросы бизнеса к бухгалтеру в 2025 году

Фото: Donday

По данным ВТБ, спрос малого и среднего бизнеса на сервисы бухгалтерии в 2025 году вырос на 60%. Предприниматели активно переходят на автоматизированные решения и аутсорсинг на фоне изменений в налоговом регулировании и повышения требований к учету. Исследование банка показало, как меняются ожидания бизнеса от бухгалтера – он становится стратегическим партнером по финансовому планированию и оптимизации бизнес-процессов.Эксперты банка проанализировали более 12 тысяч запросов к специалистам сервиса цифровой бухгалтерии ВТБ для бизнеса в 2025 году и определили наиболее частые из них (60% от всего массива обращений). Самой востребованной стала помощь в организации приема платежей по QR-коду. Эта операция формально не входит в профессиональную экспертизу бухгалтеров, но бизнес активно привлекает специалистов к настройке платежей, интеграции с кассой и правильному отражению таких операций в учете.На втором месте – вопросы, которые можно объединить в категорию «бухгалтерский ликбез» для новичков. Они включают знакомство с календарем отчетности, правилами ведения бизнеса и работой с личным кабинетом индивидуального предпринимателя на сайте Федеральной налоговой службы. На третьем месте – полный цикл трудового права. Бизнес интересует все, что касается сотрудников – от базовых понятий трудового права и экономики найма до расчета налогов и сроков сдачи кадровой отчетности.Бухгалтерия регулярно сталкивается с вопросами о налоговых изменениях, прежде всего, в части НДС. Эти обращения – на четвертом месте по популярности. Замыкает пятерку проактивное информирование. Предприниматели хотят заранее точно знать, какие налоги и взносы им платить, а также какую отчетность сдавать в контролирующие органы. Больше всего запросов приходится на апрель – июнь, когда происходит календарный пик налоговой отчетности.«Мы видим устойчивый рост интереса предпринимателей к нефинансовым сервисам, которые помогают не только вести бухгалтерию, но и выстраивать эффективную модель управления бизнесом. Всё больше компаний обращаются к таким решениям, потому что хотят сосредоточиться на развитии, а не на рутине. ВТБ последовательно развивает линейку таких сервисов, объединяя финансовые и операционные инструменты в единую среду. Это позволяет клиентам оперативно решать текущие задачи, быть в курсе изменений законодательства и повышать эффективность работы. Именно такое сочетание возможностей формирует доверие предпринимателей и способствует устойчивому развитию малого и среднего бизнеса в регионе», — отметил Юрий Авдеев, управляющий ВТБ в Ростовской области, вице-президент.