Фото: СКЖД

Ряд пригородных электричек в Ростовской области изменит свое расписание на два дня. Об этом проинформировала пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.Корректировки во времени отправления и прибытия пригородных поездов будут действовать на протяжении двух дней, а именно 13 и 14 ноября. Новый график вводят из-за ремонта железнодорожных путей.Так, 13 ноября измененное расписание коснется следующих электричек: № 6060, курсирующей между Ростовом и Степной; № 6085 и № 6089, следующих из Таганрога в Ростов; № 6156 и № 6158, отправляющихся из Лихой в Ростов; № 6157, № 6161 и № 6163, следующих из Ростова в Лихую; № 6361 сообщением Лихая – Глубокая; № 6169, следующего из Ростова в Усть-Донецкую; № 6178 сообщением Ростов – Орловка-Кубанская; № 6359, отправляющегося из Глубокой в Шептуховку; и № 6515, следующего из Ростова в Лихую, и другие.А 14 ноября 2025 года изменения коснутся электричек: № 6032, курсирующей по маршруту Ростов – Азов; № 6080 Ростов – Таганрог; № 6089 Таганрог – Ростов; № 6161 Ростов – Лихая; № 6361 Лихая – Глубокая; № 6156 Лихая – Ростов, и других. Детальное расписание поездов доступно на официальном сайте компании.Обратите внимание, что все пригородные поезда будут осуществлять остановки согласно действующему графику.