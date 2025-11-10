Фото: Нейросеть

Счет пополам и интимные темы: ростовчане рассказали о «red флагах» на первом свидании. Эксперты Авито провели опрос среди жителей для выяснения их предпочтений касательно первого свидания.Большинство горожан (75%) уверены, что дарить цветы на первом свидании является красивым и уместным жестом. Этого мнения в большинстве придерживаются женщины и представители старших поколений. И только незначительная часть опрошенных считает, что на первом свидании подарки делать не стоит.По мнению большинства (56%) первый букет должен стоить до 1 500 рублей. В свою очередь 31% ответили, что уместнее будет потратить до 3 000 рублей. На траты более 3 000 рублей за букет готовы всего 13%.Чаще всего цветы и другие подарки к свиданию опрошенные приобретают в торговых центрах (27%) или заказывают их на онлайн-платформах (24%). Еще 19% совершают покупки в офлайн-магазинах, а остальные — на сайтах или приложениях интернет-магазинов.Большинство дончан для первой встречи выбирают кофейню. Людей с таким мнением насчитывается 55%. А почти каждый второй (48%) хочет прогуляться по городу или парку. Оставшиеся готовы пойти в ресторан или кино.При этом большинство респондентов (79%) уверены, что первое свидание необходимо полностью оплатить мужчине. Примечательно, что такой вариант чаще выбирал именно сильный пол. Женщины же в большинстве выражают желание делить оплату пополам или закрывать счет за себя.По затратам на свидание 52% хотели бы уложиться в сумму до 3 000 рублей, а 21% - до 5 000. 16% не прочь потратить более 5 000 рублей, но выйти за 10 000 при этом готовы только 6%. Лишь немногие признаются, что деньги не важны, и для них главным является атмосфера.Что касается «красных флагов», то самым распространенным ответом является отсутствие интереса к собеседнику. Этот неприятный для себя момент отметили 34% опрошенных. У 31% вызывает неприязнь постоянное использование телефона во время общения. А каждый четвертый называет плохим сигналом разговоры о бывших.Вдобавок в «тревожном» списке оказались неспособность слушать, разговоры только о себе, а также расхождение фото с реальностью. Женщины чаще расценивают как «красный флаг» предложение оплатить счет пополам. Они считают, что такая инициатива должна исходить только от самой женщины. В этом же списке — слишком быстрый переход к личным темам и опоздания без предупреждения. А мужчинам не нравится, когда спутница уходит со свидания раньше времени. При этом многие стараются не судить о женщине по первому впечатлению.