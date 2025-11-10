Новости
В Зверево жестоко убили пенсионера

В Зверево жестоко убили пенсионера


В городе Зверево Ростовской области трагически погиб пенсионер. Происшествие случилось 9 ноября около 14:00.

Мимо школы № 5 шел 74-летний мужчина. Затем по неизвестным причинам на него напал человек с палкой в руках. Он бил пенсионера по голове.

Чудовищную картину увидел из окна житель дома напротив.

Пострадавшему вызвали «скорую», однако он скончался от полученных травм.

— Когда его забирала «скорая», половины черепа, по-моему, не было, — вспоминает свидетель. — Все было в крови, не разобрал точно.

Как Donday рассказал сын погибшего, Артем, виновника уже арестовала полиция. В данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: соцсети
