ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств

Фото: ВТБ.

Клиенты ВТБ получат СМС-уведомления о первом входе в их аккаунт ВТБ Онлайн с любого устройства. Это позволит оперативно отреагировать, если доступ к онлайн-банку получили мошенники.В СМС-сообщении будет указано имя устройства или браузера (при входе с компьютера). Если клиент не входил в свой онлайн-банк, он сможет «выгнать» мошенников из своего аккаунта, сбросив сессии. Это можно сделать в разделе «Безопасность» в ВТБ Онлайн или по звонку в контакт-центр. После сброса сессий вход будет возможен только с использованием двухфакторной аутентификации (пароля и временного кода из СМС). Также клиент сможет самостоятельно заблокировать аккаунт через онлайн-банк или по номеру 1000.ВТБ активно внедряет различные технологические инструменты для защиты от телефонных мошенников. При подозрении на мошенническую операцию клиенты могут подтвердить транзакцию через NFC (приложив банковскую карту к смартфону с Android ОС) или с помощью биометрии. Ранее банк запустил сервис проверки устройств, на которых открыт онлайн-банк, а также функцию самоограничений на онлайн-кредиты, снятие средств по QR в банкомате и другие операции. Эти и другие инструменты доступны в разделе «Безопасность» приложения ВТБ Онлайн.