ВТБ соберёт участников строительного рынка на форуме СТУПЕНИ.РОСТ в Ростове-на-Дону

Фото: ВТБ.

11 и 12 ноября пройдёт третий этап форума СТУПЕНИ.РОСТ. Ключевые темы мероприятия – цифровизация строительства, продвижение и маркетинг коммерческих и жилых проектов на Юге России. Постоянным партнером форума выступает Банк ВТБ.Участники обсудят внедрение цифровых технологий на всех этапах строительства – от проектирования до сдачи жилья, гостиниц и апартаментов, а также новые подходы к продвижению и вопросы инвестиционной привлекательности туристических, жилых объектов и земельных участков.Форум объединит экспертов отрасли – девелоперов, риелторов и инвесторов. Среди докладчиков – представители Минстроя РФ, министерства строительства Ростовской области, маркетинговых агентств и образовательных учреждений, разработчики программного обеспечения.«Строительная отрасль остаётся одной из ключевых точек экономического роста региона, поэтому ВТБ последовательно поддерживает ее участников. Мы предлагаем решения, которые помогают реализовывать проекты быстрее и эффективнее. Форум СТУПЕНИ.РОСТ — место, где представители сферы строительства могут не только обсуждать тренды, но и формировать их. Мы считаем важным быть внутри этого диалога, слышать всех участников и способствовать его развитию», — отметил управляющий ВТБ в Ростовской области, вице-президент Юрий Авдеев.Форум СТУПЕНИ.РОСТ пройдет в Атриуме ВТБ по адресу: ул. Большая Садовая, 121, второй этаж.Начало – в 11:00.