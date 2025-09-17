Фото: Дондей

В Ростовской области зафиксированы четыре вирусные инфекции, как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.С наступлением холодов в регионе активизировался сезон респираторных инфекций, включая грипп и ОРВИ. Эксперты обратили внимание на циркуляцию вирусов, не относящихся к гриппу, таких как риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и респираторно-синцитиальный вирус. Тем не менее, на данный момент уровень заболеваемости остаётся ниже критического порога.В ближайшие месяцы, особенно в сентябре и октябре, прогнозируется увеличение числа случаев респираторных заболеваний, не связанных с гриппом. Особое внимание следует уделить детям, так как в этот период они активно вступают в новые коллективы в детских садах и школах.