Проект реставрации «Дома Пиниотели» прошел повторную госэкспертизу

Проект реставрации "Дома Пиниотели", являющегося объектом культурного наследия в Ростове, был повторно представлен на государственную экспертизу. Соответствующее уведомление размещено в Едином государственном реестре заключений.

Здание, построенное в конце XIX века в стиле неоклассицизма с обильной лепниной, изначально использовалось как жилой дом. В начале 1910-х годов на первом этаже функционировал книжный магазин. В 1920-е годы здание было национализировано: верхние этажи превратились в жилые квартиры, а на первом этаже обустроили торговые помещения.

Следует отметить, что в 2024 году проект восстановления этого исторического строения XIX столетия уже проходил государственную проверку. Тогда подготовкой необходимой документации занималась компания "Архрест проект" из Московской области, оценив свои услуги в 5 миллионов рублей. В текущем году к созданию проектной документации была привлечена еще одна фирма – московское ООО "Архитектурное наследие".

Заказчиком, согласно имеющейся документации, выступает ростовская спортивная школа № 4, занимающая это историческое здание, которое ранее функционировало как доходный дом. Школа неоднократно объявляла конкурсные торги, однако ни одна из заявок не получила поддержки. На реализацию реставрационных и ремонтных работ по объекту планировалось выделить 58,6 млн рублей.

В техническом задании тендера предусматривается восстановление экстерьера и интерьера строения, включая реставрацию центральной лестницы. Также планируется восстановление утраченного балкона с использованием исторических фотографий, капитальный ремонт внутренних пространств и инженерных коммуникаций, а также обновление крыши.
Фото: РусКонтур
