В центре города Шахты пара занялась любовными утехами прилюдно
В центре Шахт влюбленная пара занялась любовными утехами прилюдно. Кадры разместили местные жители 24 сентября.
На видео возлюбленные стоят на остановке «Красный Шахтер» на улице Советской. Неожиданно на мужчину нахлынула волна страсти. В этот момент мимо проезжали десятки машин.
Акт любви длился недолго, пара все же решила остановиться. Не исключено, что их напугала административная ответственность. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей.