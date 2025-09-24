В центре города Шахты пара занялась любовными утехами прилюдно

Фото: СоцСети

В центре Шахт влюбленная пара занялась любовными утехами прилюдно. Кадры разместили местные жители 24 сентября.На видео возлюбленные стоят на остановке «Красный Шахтер» на улице Советской. Неожиданно на мужчину нахлынула волна страсти. В этот момент мимо проезжали десятки машин.Акт любви длился недолго, пара все же решила остановиться. Не исключено, что их напугала административная ответственность. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей.