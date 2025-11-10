На Дону молочное предприятие задолжало Росприроднадзору почти миллион рублей

Фото: Южный окружной военный суд

Донская молочная компания задолжала почти миллион рублей Росприроднадзору. Как следует из информации, размещенной на портале областного Арбитражного суда, «Молоко Дона» не выплатило сумму за ущерб, причиненный окружающей среде в период с 2023 по 2024 годы. С учетом начисленных штрафов, общая сумма, подлежащая уплате, превышает 760 тысяч рублей.Из-за того, что оплата по счетам не была произведена, природоохранная организация была вынуждена подать иск в суд. Арбитражный суд принял исковое заявление к производству и установил упрощенную процедуру судебного разбирательства для решения данного вопроса.