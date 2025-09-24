Жители Суворовского в Ростове сидят без воды почти сутки из-за сбоев в работе автоматики на ВНС

Фото: Donday

Около суток население микрорайона Суворовский в Ростове столкнулось с трудностями в обеспечении водой. Водоснабжение прекратилось ориентировочно в 21:00 вчерашнего дня, 23 сентября. Управляющие организации связывают сложившуюся ситуацию с неполадками в работе автоматизированной системы водопроводной насосной станции (ВНС), что повлекло за собой сокращение подачи воды в указанном районе города.Изначально планировалось восстановить водоснабжение к 11:00 сегодняшнего дня, 24 сентября. Тем не менее, из-за продолжающихся работ по ремонту автоматики, время возвращения воды в дома было скорректировано. По информации от руководителя областного Министерства ЖКХ, Антонины Пшеничной, ожидается, что подача воды потребителям будет возобновлена до 17:00.В данный момент перебои с водоснабжением испытывают жильцы, проживающие по адресам: улицы Петренко, Печерского, Платона Кляты, Белоусова, Андреева, Амет Хан Султана, Дубинина, Петрова, Костенко, Висаитова, Драгунская, Бульвар Измайловский, Уланская, Алмазная, а также садоводы товарищества «Ваш выбор».