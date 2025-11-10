Экс-главу Новочеркасска Юрия Лысенко оставили под стражей еще на месяц

Фото: администрация Новочеркасска

До 12 декабря продлен срок содержания под стражей для экс-мэра Новочеркасска Юрия Лысенко. Информацию об этом решении Ленинского районного суда предоставил портал DonDay.Бывший городской глава останется под стражей до указанной даты. Напомним, что Лысенко был арестован 15 мая по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.Следствие установило, что за крупную сумму денег чиновник обещал помощь в строительстве новой школы и последующей оплате работ из бюджета города. В качестве взятки Лысенко получил земельный участок и помощь в строительстве личного дома. Общая сумма ущерба превышает 8 миллионов рублей. Посредником в передаче взятки выступал Любим Белов.После решения суда о заключении под стражу бывший чиновник попытался обжаловать его. В конце июня в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре поступила апелляция от адвоката Юрия Лысенко. Апелляция касалась решения о заключении под стражу. Предположительно, защита Лысенко добивалась изменения меры пресечения на домашний арест или другую, более мягкую форму. Тем не менее, суд оставил меру пресечения без изменений.