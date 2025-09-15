В Ростовской области с ноября будут штрафовать водителей без полиса ОСАГО
С 1 ноября в Ростовской области начнут штрафовать водителей за отсутствие полиса ОСАГО. Контроль за нарушителями будет осуществляться автоматически с помощью дорожных камер.
Размер штрафа за отсутствие ОСАГО увеличится с 500 до 800 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа составит от 3 000 до 5 000 рублей.
Если полис имеется, но водитель не предъявил его инспектору ГИБДД, штраф останется 500 рублей. Аналогичный штраф предусмотрен, если страховка есть, но водитель не вписан в полис.
При этом, в России около 7–10% водителей ездят без ОСАГО.