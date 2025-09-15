Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области с ноября будут штрафовать водителей без полиса ОСАГО

В Ростовской области с ноября будут штрафовать водителей без полиса ОСАГО

С 1 ноября в Ростовской области начнут штрафовать водителей за отсутствие полиса ОСАГО. Контроль за нарушителями будет осуществляться автоматически с помощью дорожных камер.

Размер штрафа за отсутствие ОСАГО увеличится с 500 до 800 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа составит от 3 000 до 5 000 рублей.

Если полис имеется, но водитель не предъявил его инспектору ГИБДД, штраф останется 500 рублей. Аналогичный штраф предусмотрен, если страховка есть, но водитель не вписан в полис.

При этом, в России около 7–10% водителей ездят без ОСАГО.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.