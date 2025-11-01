Фото: ВТБ

ВТБ удвоил число городов с доступным выездным сервисом. Теперь выездным сервисом банка могут воспользоваться более 126 млн человек в 10 тысячах городов и сел. За девять месяцев объем продаж через выездной канал увеличился более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.«В Ростовской области выездной формат уже стал полноценной частью банковского обслуживания. Для жителей небольших населенных пунктов и сельских территорий это часто самая удобная альтернатива визиту в отделение. А для крупных городов — просто способ не тратить лишнее время на дорогу. Наши специалисты сами приедут туда, куда скажет клиент. Кому-то удобно встретиться с менеджером дома, кому-то – на работе, в кафе или в спортзале, оформить практически любой продукт сегодня можно без посещения офиса банка», — прокомментировал управляющий ВТБ в Ростовской области – вице-президент Юрий Авдеев.Наиболее востребованными продуктами у клиентов выездного сервиса в этом году стали дебетовые и молодежные карты, страхование от мошенничества и накопительные счета. Специалисты выездного канала могут помочь перевести пенсию, установить мобильное приложение, открыть счет, а также рассказать о любых продуктах банка. Сотрудники также готовы проконсультировать клиентов Почта Банка по вопросам перехода в ВТБ. С начала года общее число клиентов банка, использующих этот канал, выросло на 20%.В этом году банк открыл 32 логистических центра, которые обеспечивают координацию работы выездного канала. В четвертом квартале планируется запуск новых подразделений еще в 24 городах. Это позволит значительно расширить географию обслуживания и повысить скорость доставки банковских продуктов. За 9 месяцев число сотрудников выездного канала выросло в 1,4 раза и превысило 2,4 тысячи с начала года.