Незаконно подстрелили 8 кабанов в Ростовской области

В Ростовской области незаконно застрелили восемь кабанов. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона 10 ноября.

Инцидент произошел в Семикаракорском районе. По информации ведомства, незаконно добыты восемь самок и два самца охотничьих ресурсов, без разрешения на охоту и путевки. У нарушителя были найдены огнестрельное оружие и тепловизор.

Злоумышленника задержали.

Решается вопрос о возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная охота».
Фото: Минприроды РО
