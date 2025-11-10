Незаконно подстрелили 8 кабанов в Ростовской области

Фото: Минприроды РО

В Ростовской области незаконно застрелили восемь кабанов. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона 10 ноября.Инцидент произошел в Семикаракорском районе. По информации ведомства, незаконно добыты восемь самок и два самца охотничьих ресурсов, без разрешения на охоту и путевки. У нарушителя были найдены огнестрельное оружие и тепловизор.Злоумышленника задержали.Решается вопрос о возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная охота».