В зоопарк Ростова из Казани приехал гепард

В Ростовском зоопарке – радостное пополнение: из города Казани привезли гепарда. Об этом событии работники зоопарка сообщили в своих аккаунтах в социальных сетях.

Этот представитель семейства кошачьих, ранее известный как «охотничий леопард», обитает в дикой природе африканских саванн и регионов Ближнего Востока. Гепард знаменит тем, что является самым быстрым сухопутным животным на Земле.

Удивительно, но он способен разогнаться до 110 километров в час всего за три секунды. В отличие от большинства представителей кошачьих гепард не устраивает засады, а настигает свою добычу в стремительном броске.

Новый обитатель зоопарка, самец по имени Чук, прибыл в Ростов из Казани. Сейчас он находится на карантине, где адаптируется к незнакомым условиям и проходит необходимые медицинские процедуры.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
