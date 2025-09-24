В зоопарк Ростова из Казани приехал гепард

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском зоопарке – радостное пополнение: из города Казани привезли гепарда. Об этом событии работники зоопарка сообщили в своих аккаунтах в социальных сетях.Этот представитель семейства кошачьих, ранее известный как «охотничий леопард», обитает в дикой природе африканских саванн и регионов Ближнего Востока. Гепард знаменит тем, что является самым быстрым сухопутным животным на Земле.Удивительно, но он способен разогнаться до 110 километров в час всего за три секунды. В отличие от большинства представителей кошачьих гепард не устраивает засады, а настигает свою добычу в стремительном броске.Новый обитатель зоопарка, самец по имени Чук, прибыл в Ростов из Казани. Сейчас он находится на карантине, где адаптируется к незнакомым условиям и проходит необходимые медицинские процедуры.