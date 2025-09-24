Почти за миллион на Дону продают право аренды территории аэродрома «Центрального»

Фото: traveleru.com

В Ростовской области объявлен аукцион по продаже права аренды территории аэродрома оценочной стоимостью около миллиона рублей.Предметом торгов является право на аренду двух земельных наделов: один предназначен для организации парковочного пространства, другой – для развертывания производственных мощностей.Информация о предстоящем аукционе, организованном Фондом имущества Ростовской области, была опубликована на официальном сайте правительства региона 23 сентября и касается участков, расположенных на территории аэропорта «Ростов-на-Дону (Центральный)».Первый надел, площадью 2,7 тысячи квадратных метров, может быть использован в качестве автостоянки на протяжении пяти лет. Начальная цена лота составляет 652,6 тысячи рублей.Второй участок, чья площадь достигает 12,5 тысячи квадратных метров, предназначен для производственной деятельности. Стартовая цена этого лота – 303,8 тысячи рублей. Выигравший аукцион получит право аренды на срок семь лет и четыре месяца.Заявки на участие в торгах принимаются до 6 октября. Итоги аукциона будут подведены 9 октября, через три дня после завершения приема заявок.