ФК "Ростов" поднялся на две строчки в турнирной таблице по итогу 15-го тура РПЛ

Фото: ФК Ростов

Завершился 15-й тур чемпионата России. Футбольный клуб «Ростов» показал высокий уровень игры, победив на выезде «Сочи» и набрав три очка. Благодаря этому успеху ростовчане поднялись в турнирной таблице с одиннадцатой на девятую строчку.Интересно отметить, что по количеству набранных очков (18) «Ростов» опередил московское «Динамо» (17), возглавляемое Валерием Карпиным.Несмотря на разговоры об уходе главного тренера Джонатана Альбы и смену руководства, футболисты продолжают борьбу за лидерство в чемпионате.