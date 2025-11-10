Новости
Грибники Ростовской области назвали районы, где нашли больше всего грибов

Грибники Ростовской области назвали районы, где нашли больше всего грибов. Они поделились своей добычей в социальных сетях.

Один из местных жителей собрал полный багажник синеножек в Багаевском районе. Их также называют рядовками лиловоногими.

Синеножку отличает характерная окраска ножки - лиловый или фиолетовый оттенок. В свою очередь шляпка у этого гриба имеет желтовато-кремовый цвет. В подсохшей осенней траве светлые шляпки синеножек хорошо видны. Поэтому рядовку лиловоногую также нашли в Волгодонском районе, станице Лозовке и селе Киселево.

На минувших выходных грибники донского региона обнаружили также маслята. Эти грибы получили свое название из-за своей маслянистой на ощупь шляпки. Маслята имеют желто-бурый и темно-коричневый цвет. Местный житель рассказал, что на сбор двух ведер таких грибов в Михайловском лесу у него ушло пять часов. Довольный добычей охотник зажарил маслята с картошкой на ужин.
Фото: Соцсети
