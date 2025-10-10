ВТБ акцентирует внимание на молодежных финансовых сервисах

Фото: ВТБ

ВТБ представил результаты исследования, согласно которым молодые люди при выборе банковского обслуживания ориентируются на удобство мобильных приложений, экономичность услуг, наличие бонусов, интересные сервисы и стильный дизайн карт. Эти критерии учтены в новой карте, которая включает популярные подписки и мобильную связь, представленную на технологическом форуме FINOPOLIS 2025.«Молодежь сегодня задает тренды и формирует будущее финансового рынка. Мы не просто реагируем на изменения, но и создаем новые возможности для этой аудитории — от стильных карт с бесплатным обслуживанием до комплексных цифровых решений», — отметил Алексей Охорзин, подчеркивая, что проект «Молодежь Плюс» представляет собой не только финансовый инструмент, но и полноценный цифровой сервис, упрощающий управление деньгами.ВТБ планирует продолжить развитие продуктов для молодежи, включая геймерские карты, запущенные в прошлом году. Банк также намерен активно поддерживать киберспортивное направление, которое пользуется высоким спросом среди молодежи.