Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

Версия для печати

ВТБ акцентирует внимание на молодежных финансовых сервисах

ВТБ акцентирует внимание на молодежных финансовых сервисах

ВТБ представил результаты исследования, согласно которым молодые люди при выборе банковского обслуживания ориентируются на удобство мобильных приложений, экономичность услуг, наличие бонусов, интересные сервисы и стильный дизайн карт. Эти критерии учтены в новой карте, которая включает популярные подписки и мобильную связь, представленную на технологическом форуме FINOPOLIS 2025.

«Молодежь сегодня задает тренды и формирует будущее финансового рынка. Мы не просто реагируем на изменения, но и создаем новые возможности для этой аудитории — от стильных карт с бесплатным обслуживанием до комплексных цифровых решений», — отметил Алексей Охорзин, подчеркивая, что проект «Молодежь Плюс» представляет собой не только финансовый инструмент, но и полноценный цифровой сервис, упрощающий управление деньгами.

ВТБ планирует продолжить развитие продуктов для молодежи, включая геймерские карты, запущенные в прошлом году. Банк также намерен активно поддерживать киберспортивное направление, которое пользуется высоким спросом среди молодежи.
Фото: ВТБ
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.