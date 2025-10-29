Фото: СКППК

В Ростовской области расписание электричек изменится 11 ноября. Об этом рассказали в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.Как объяснили в компании, сдвиг графика движения составов связан с производством ремонтно-путевых работ.Так, пригородный поезд № 6060 по маршруту Ростов Гл. – Степная отправится с вокзала Ростова раньше на пять минут (в 20:12). На станцию Степную он прибудет по графику (в 22:00).А пригородный поезд № 6156 по маршруту Лихая – Ростов Гл. совершит отправление из Лихой по графику (в 14:56). Но на остановку Горную поезд прибудет с опозданием на две минуты. На конечную станцию состав прибудет с опозданием на пять минут (19:04).Электричка № 6157 сообщением Ростов Гл.– Лихая отправится по графику (в 7:40). В Лихую состав прибудет на две минуты позже, около 11:46.График поменяется и у поезда № 6158 сообщением Лихая – Ростов Гл., курсирующего в составе составного поезда № 6364/6158 Кутейниково – Лихая – Ростов. Его отправление пройдет в соответствии с графиком (в 18:13). Но уже у станции Горной поезд начнет отставать на две минуты. По итогу в донскую столицу состав прибудет на две минуты позже, в районе 21:55.Состав № 6161 сообщением Ростов Гл. – Лихая (курсирующий в составе составного поезда нр.6161/6361 Ростов – Лихая – Глубокая) отправится из Ростова по графику (в 16:55). А прибудет в Лихую с опозданием на три минуты (в 21:05).Поезд № 6361 сообщением Лихая – Глубокая (курсирующий в составе составного поезда нр.6161/6361 Ростов – Лихая – Глубокая) отправится с начальной станции на три минуты позже. Также на три минуты позже электричка прибудет на конечную станцию (в 22:21).Состав № 6163 сообщением Ростов Гл. – Лихая отправляется с начальной станции по графику (17:34). Но уже на станции Лесостепь поезд начнет отставать на три минуты. С трехминутным опозданием электричка прибудет в Лихую (к 21:26).Пригородный поезд № 6169 сообщением Ростов Гл. – Усть-Донецкая отправится в путь в по графику (в 13:15). А прибудет в Усть-Донецкую на четыре минуты позже.Электричка № 6359 направлением Глубокая – Шептуховка отправится из Глубокой раньше на девять минут (в 19:18). В Шептуховку состав также прибудет на девять минут раньше, около 20:51.Пригородный поезд № 6515 сообщением Ростов Гл. – Лихая (курсирующий в составе составного поезда нр. 6515/6517 Ростов – Лихая – Кутейниково) с вокзала донской столицы отправится по графику (в 15:26). На станцию Лихую электричка прибудет на 15 минут позже, в 18:38.Электричка № 6517 сообщением Лихая – Кутейниково (курсирующая в составе составного поезда нр. 6515/6517 Ростов – Лихая – Кутейниково) отправится с Лихой на 15 минут позже (в 18:42). В Кутейниково состав также прибудет на 15 минут позже, примерно в 21:06.Пригородный поезд № 7106 направлением Кизитеринка – Ростов-Западный (курсирует в составе составного поезда № 7106/7108/7107 Кизитеринка – Ростов-Западный – Ростов Гл.) отправится из Кизитеринки минутой позже (в 18:02). В Ростов-Западный состав прибудет также на минуту позднее (в 18:49).Состав № 7108/7107 сообщением Ростов-Западный – Ростов Гл. (курсирует в составе составного поезда № 7106/7108/7107 Кизитеринка – Ростов-Западный – Ростов Гл.) отправится со станции Ростов-Западный на минуту позже (в 18:50). А на Ростов Гл. поезд прибудет также на минуту позже (в 19:34).Поезда следуют со всеми остановками, согласно действующему графику движения поездов.