В жестком ДТП под Ростовом легковушку разорвало на части

В окрестностях Ростова-на-Дону произошла крупная авария, в которой один из автомобилей получил значительные повреждения. Видеоматериалы с места событий были переданы в редакцию DonDay свидетелями произошедшего.

Днем 24 сентября в поселке Рассвет, недалеко от Ростова, случилось ужасное ДТП. На кадрах, запечатленных очевидцами, видно столкновение легкового и грузового транспорта.

После сильного удара один из автомобилей оказался практически полностью разрушенным.

На текущий момент сведения о погибших или раненых отсутствуют. Тем не менее на видеозаписи можно заметить группу людей, собравшихся вокруг человека, лежащего на обочине.

Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: Donday
