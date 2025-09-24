В жестком ДТП под Ростовом легковушку разорвало на части

Фото: Donday

В окрестностях Ростова-на-Дону произошла крупная авария, в которой один из автомобилей получил значительные повреждения. Видеоматериалы с места событий были переданы в редакцию DonDay свидетелями произошедшего.Днем 24 сентября в поселке Рассвет, недалеко от Ростова, случилось ужасное ДТП. На кадрах, запечатленных очевидцами, видно столкновение легкового и грузового транспорта.После сильного удара один из автомобилей оказался практически полностью разрушенным.На текущий момент сведения о погибших или раненых отсутствуют. Тем не менее на видеозаписи можно заметить группу людей, собравшихся вокруг человека, лежащего на обочине.Обстоятельства происшествия выясняются.