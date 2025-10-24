Каратисты Суворовского продолжают блистать на турнирах

Фото Олега Захарова

На всероссийских соревнованиях по киокусинкай «Медный всадник», которые прошли в Санкт-Петербурге, спортсмен клуба «Суворов» Семен Захаров завоевал серебряную медаль.Традиционный турнир состоялся 22 октября и собрал более 1,5 тысячи участников из 35 регионов России — от Калининграда до Камчатки. Ростовскую область представлял именно Семен Захаров. В возрастной категории 12–13 лет он стал вторым в дисциплине ката.«Примечательно, что в прошлом году Семен на этом же турнире занял третье место в своей возрастной группе, а теперь сумел подняться на одну ступеньку выше. Это наглядно демонстрирует постепенный рост его мастерства», — отметил главный тренер сборной Ростовской области по киокусинкай, тренер высшей категории Олег Захаров.Стоит добавить, что ранее в этом году Семен уже одержал победу в первенстве Южного федерального округа, затем стал лидером первенства Ростовской области и выиграл республиканские соревнования «Кубок Черного моря» в Крыму. В декабре спортсмен из Суворовского представит Ростов-на-Дону на всероссийских соревнованиях «Кубок Урала» в Екатеринбурге.