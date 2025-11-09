Уже четвертый год подряд жители Ростовской области не увидят поезд Деда Мороза

Фото: РЖД

Уже на протяжении четырех лет подряд жители Ростовской области будут лишены возможности увидеть поезд Деда Мороза. Об этом сообщили в официальном релизе РЖД. К сожалению, его ноябрьское путешествие не предусматривает визитов в Ростовскую область.Волшебное путешествие стартует 19 ноября во Владивостоке. По всему маршруту запланировано около 70 остановок, но, к сожалению, южные регионы не входят в этот список. Тем желающим из Ростовской области, кто хочет стать частью мероприятия, придется отправиться в Тамбов — ближайший к ним город, где будет проходить поезд.На станциях, где запланированы остановки поезда, будут проводиться праздничные развлечения. Кроме того, в ряде крупных городов желающие смогут попасть внутрь поезда, где пройдет кукольное представление.