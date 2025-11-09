Уже четвертый год подряд жители Ростовской области не увидят поезд Деда Мороза
Уже на протяжении четырех лет подряд жители Ростовской области будут лишены возможности увидеть поезд Деда Мороза. Об этом сообщили в официальном релизе РЖД. К сожалению, его ноябрьское путешествие не предусматривает визитов в Ростовскую область.
Волшебное путешествие стартует 19 ноября во Владивостоке. По всему маршруту запланировано около 70 остановок, но, к сожалению, южные регионы не входят в этот список. Тем желающим из Ростовской области, кто хочет стать частью мероприятия, придется отправиться в Тамбов — ближайший к ним город, где будет проходить поезд.
На станциях, где запланированы остановки поезда, будут проводиться праздничные развлечения. Кроме того, в ряде крупных городов желающие смогут попасть внутрь поезда, где пройдет кукольное представление.