Поезд Деда Мороза снова не приедет в Ростовскую область

Фото: Rostov.ru

Поезд Деда Мороза второй год подряд не приедет в Ростовскую область. Актуальное расписание опубликовали на сайте РЖД.Праздничный состав отправляется из Великого Устюга в тур по 85 городам России. Ежегодно Дед Мороз со своей командой устраивает праздничную программу для детей и дарит подарки. Однако в этом году поезд снова минует Ростов-на-Дону.Напомним, в 2022 году поезд не приехал в донскую столицу. С чем связано изменение маршрута, неизвестно.