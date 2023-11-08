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Поезд Деда Мороза снова не приедет в Ростовскую область

Поезд Деда Мороза снова не приедет в Ростовскую область
Поезд Деда Мороза второй год подряд не приедет в Ростовскую область. Актуальное расписание опубликовали на сайте РЖД.

Праздничный состав отправляется из Великого Устюга в тур по 85 городам России. Ежегодно Дед Мороз со своей командой устраивает праздничную программу для детей и дарит подарки. Однако в этом году поезд снова минует Ростов-на-Дону.

Напомним, в 2022 году поезд не приехал в донскую столицу. С чем связано изменение маршрута, неизвестно.
Фото: Rostov.ru
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