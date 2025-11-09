Новости
В большинстве районов Таганрога восстановили электричество после аварии

Электропитание домов основной части жителей Таганрога восстановлено благодаря работе специалистов. Об этом сообщила глава администрации прибрежного города Светлана Камбулова.

Предполагается, что в течение следующих двух часов электроснабжение будет налажено для всех оставшихся потребителей. Стоит отметить, что обширные территории города остались без электричества из-за пожара, возникшего на электроподстанции.

Согласно информации, полученной от ГУ МЧС по Ростовской области, пожарные ликвидировали открытое горение.
Фото: DonDay
