В большинстве районов Таганрога восстановили электричество после аварии
Электропитание домов основной части жителей Таганрога восстановлено благодаря работе специалистов. Об этом сообщила глава администрации прибрежного города Светлана Камбулова.
Предполагается, что в течение следующих двух часов электроснабжение будет налажено для всех оставшихся потребителей. Стоит отметить, что обширные территории города остались без электричества из-за пожара, возникшего на электроподстанции.
Согласно информации, полученной от ГУ МЧС по Ростовской области, пожарные ликвидировали открытое горение.