Поезд Деда Мороза в этом году не приедет в Ростовскую область

Фото: Поезд Деда Мороза

В Ростовскую область в 2024 году снова не приедет поезд Деда Мороза. В ноябре поезд зимнего волшебника отправится в путешествие по России. Однако заезжать в Ростовскую область он не планирует, сообщает РЖД.С 19 ноября поезд отправится из Тайшета в Иркутской области. Поезд проедет более 74 тысяч километров в более чем 60 городах и населенных пунктах страны. Состав закончит свое путешествие 11 января в 2025 году. Ростовчане смогут посетить поезд новогоднего волшебника в ближайших городах. Один из них находится в Самарской области — это город Балаково.