В Ростове-на-Дону в жестком массовом ДТП пострадали два человека

В Ростовской области зарегистрирована серьезная авария с несколькими участниками, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел ночью 9 ноября на улице Вавилова, в районе дома № 49. Согласно первоначальным данным, девятнадцатилетний водитель автомобиля «Хендай Акцент», совершая поворот налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ 21124», которым управлял двадцатичетырехлетний молодой человек. От удара «ВАЗ» вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Веста» под управлением водителя двадцати пяти лет.

В результате столкновения водитель автомобиля "ВАЗ" и его 26-летний попутчик получили различные травмы.
Фото: Госавтоинспекция РО
