Двухлетний ребенок пострадал в аварии с двумя люксовыми иномарками в Ростове
В Ростове случилось ДТП с участием двух элитных автомобилей, в результате которого пострадал двухлетний ребенок. Авария произошло днем 9 ноября на улице Мадояна.
По предварительной информации, тридцатилетний водитель автомобиля марки "Mercedes" допустил столкновение с автомобилем "Porsche Panamera", за рулем которого находился тридцатисемилетний мужчина.
Согласно информации, предоставленной областной Госавтоинспекцией, в результате данного столкновения травмы получил двухлетний ребенок, находившийся в салоне автомобиля "Porsche Panamera".