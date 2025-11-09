Новости
Двухлетний ребенок пострадал в аварии с двумя люксовыми иномарками в Ростове

В Ростове случилось ДТП с участием двух элитных автомобилей, в результате которого пострадал двухлетний ребенок. Авария произошло днем 9 ноября на улице Мадояна.

По предварительной информации, тридцатилетний водитель автомобиля марки "Mercedes" допустил столкновение с автомобилем "Porsche Panamera", за рулем которого находился тридцатисемилетний мужчина.

Согласно информации, предоставленной областной Госавтоинспекцией, в результате данного столкновения травмы получил двухлетний ребенок, находившийся в салоне автомобиля "Porsche Panamera".
Фото: Госавтоинспекции РО
