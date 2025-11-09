Жительница Волгодонска Юлия Ефимова объяснила, почему не выступит на дистанции 200 м брассом

Фото: Соцсети

Известная пловчиха Юлия Ефимова, в чьей копилке три олимпийские награды и шесть титулов чемпионки мира, объяснила, почему не будет соревноваться на дистанции 200 метров брассом. Информацию спортсменка из Волгодонска озвучила в беседе с корреспондентом «Матч ТВ».Сегодня, 9 ноября, Ефимова планирует выступить в финале на дистанции 100 метров брассом в рамках чемпионата России по плаванию на короткой воде. Однако от участия в заплыве на дистанции вдвое большей было решено отказаться.По словам самой спортсменки, причиной послужила полученная ранее травма. «Жаль, но небольшое повреждение не дает мне возможности показывать свой максимум. На дистанциях 50 и 100 метров это не так критично, поскольку размах движений не такой большой. Но 200 метров – совсем другая история, поэтому было решено поберечься», – прокомментировала Юлия.Пловчиха уточнила, что еще в феврале повредила приводящую мышцу бедра, что является достаточно распространенной проблемой у брассистов. Этот дискомфорт преследовал Ефимову как на чемпионате России в апреле, так и на серии соревнований «Маре Нострум». В итоге было принято решение временно прекратить выступления и сосредоточиться на реабилитации.Несмотря на то, что травма все еще дает о себе знать, Ефимова возобновила тренировочный процесс. Ей удалось скорректировать тренировки, чтобы снизить нагрузку на травмированную мышцу, внеся определенные коррективы в технику плавания.