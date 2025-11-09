Жительница Волгодонска Юлия Ефимова объяснила, почему не выступит на дистанции 200 м брассом
Известная пловчиха Юлия Ефимова, в чьей копилке три олимпийские награды и шесть титулов чемпионки мира, объяснила, почему не будет соревноваться на дистанции 200 метров брассом. Информацию спортсменка из Волгодонска озвучила в беседе с корреспондентом «Матч ТВ».
Сегодня, 9 ноября, Ефимова планирует выступить в финале на дистанции 100 метров брассом в рамках чемпионата России по плаванию на короткой воде. Однако от участия в заплыве на дистанции вдвое большей было решено отказаться.
По словам самой спортсменки, причиной послужила полученная ранее травма. «Жаль, но небольшое повреждение не дает мне возможности показывать свой максимум. На дистанциях 50 и 100 метров это не так критично, поскольку размах движений не такой большой. Но 200 метров – совсем другая история, поэтому было решено поберечься», – прокомментировала Юлия.
Пловчиха уточнила, что еще в феврале повредила приводящую мышцу бедра, что является достаточно распространенной проблемой у брассистов. Этот дискомфорт преследовал Ефимову как на чемпионате России в апреле, так и на серии соревнований «Маре Нострум». В итоге было принято решение временно прекратить выступления и сосредоточиться на реабилитации.
Несмотря на то, что травма все еще дает о себе знать, Ефимова возобновила тренировочный процесс. Ей удалось скорректировать тренировки, чтобы снизить нагрузку на травмированную мышцу, внеся определенные коррективы в технику плавания.