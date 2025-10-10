ВТБ представил решение по оплате товаров 18+ без паспорта

Фото: ВТБ

В рамках «Финополис-2025» ВТБ одним из первых на рынке продемонстрировал терминал, позволяющий достоверно подтверждать возраст покупателя по биометрии. Процесс проходит с использованием платформы биометрических сервисов НСПК и Единой Биометрической Системы ЦБТ, за счет чего от клиента не требуется предъявление паспорта.Возможность поддержать этот функционал доступна всему рынку и открывает новые горизонты по созданию более высокого уровня сервиса для участников рынка и граждан. Кроме того, у бизнеса появится новый инструмент, чтобы избежать рисков, связанных с продажей несовершеннолетним товаров с возрастной маркировкой.Новый терминал ВТБ, интегрированный с системами НСПК и ЕБС для подтверждения возраста, сохраняет возможность транзакций также всеми другими способами – при помощи биометрии, универсальным QR-кодом, «Волной», обычной пластиковой картой и с помощью NFC. Доступ к возможности оплатить ряд товаров без паспорта в перспективе будет у клиентов всех российских банков, зарегистрировавшихся в Единой биометрической системе и привязавших банковскую карту или счет в онлайн-банке или в приложении СБПэй. При покупке товаров с возрастными ограничениями в биометрическую систему напрямую поступает запрос о возрасте покупателя. Если покупатель старше 18 лет, операция одобряется. Если младше – запрос на проведение операции отклоняется. Все это занимает несколько секунд.«Пока это одно из первых подобных решений на рынке. Но уже в ближайшем будущем можно будет оплатить группы товаров, требующих контроля, например, возраста, без участия кассиров или сотрудников магазина, через терминалы самообслуживания или в вендинговых аппаратах. В перспективе это решение можно будет применять и при доставке, если такой сценарий будет закреплен на законодательном уровне. Кроме того, такие технологии открывают достаточно широкий спектр принципиально новых продуктовых и сервисных решений как для предприятий, так и для потребителей», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.«Биометрические технологии открывают принципиально новые возможности в развитии платежей, и как следствие, совершенствовании банковских сервисов. Речь идет о повышении скорости покупок, а также о предоставлении банком еще более персонализированных услуг: активному трудоспособному населению – актуальные предложения по ипотеке, выгодные проценты по вкладам и программы инвестиций, людям более старшего поколения – льготы и привилегии по обращению с пенсионными накоплениями и выплатами и др.», – пояснил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент ВТБ.«Мы успешно завершили разработку сервиса определения возраста и совместно с банками и ЦБТ протестировали его работоспособность. Далее нас ждет пилотирование в реальных условиях и масштабирование сети. Это решение позволит торгово-сервисным предприятиям осуществлять продажу товаров, которые имеют возрастные ограничения, безопасно и технологично, снизит нагрузку на рабочий персонал. Параллельно мы продолжаем прорабатывать сценарий внедрения сервиса в онлайн-коммерции», – прокомментировал Дмитрий Дубынин, генеральный директор, член правления НСПК.Решение разработано совместно с российской компанией «МСТ Компани».