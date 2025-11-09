ГК «Ростов-Дон» обыграл «Звезду» со счетом 32:26

Фото: ГК Ростов-Дон

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одерживает уверенную победу над «Звездой» в чемпионате России. Игра состоялась 9 ноября на гостевой площадке в Чехове и закончилась со счетом 26:32 (14:16).С первых секунд матча Ярослава Фролова захватила инициативу, эффектно поразив ворота и открыв игровой счёт. Ответ соперниц не заставил себя ждать: Кристина Бельчикова восстановила паритет, но почти сразу же заработала предупреждение. Однако Фролова не сбавила обороты, оперативно обнаружив брешь в обороне «Звезды» и оформив дубль – 1:2. Впоследствии развернулась ожесточённая борьба. Первый семиметровый удар в игре мастерски реализовала Кристина Кожокарь, увеличив отрыв своей команды до двух очков – 2:4. Бельчикова попыталась совершить стремительную контратаку, но Настя Рябцева продемонстрировала выдающийся вратарский навык, предотвратив возможное выравнивание счёта.К середине первого отрезка ростовская команда увеличила свой перевес до пяти мячей – Юлия Бабенко хладнокровно реализовала пенальти, установив счёт 6:11. «Звезда» не планировала сдаваться: Осипова, вышедшая на замену, стремительно забросила два мяча подряд, сократив разрыв до 12:14. Под занавес первого тайма Рябцева несколько раз спасла команду, не позволив оппоненткам сравнять счёт – на перерыв команды ушли при счёте 14:16 в пользу «Ростов-Дона».Во втором тайме вратари обеих команд демонстрировали высокий класс, совершая многочисленные спасения. «Ростов-Дон» продолжал удерживать лидерство, доминируя в темпе игры и не позволяя соперницам перехватить инициативу. Марина Судакова, появившись на площадке, мгновенно отметилась двумя красивыми голами подряд. Игроки «Звезды» активно действовали в защите и упорно пытались сократить отставание, но ростовчанки эффективно оборонялись и сдерживали их натиск – 20:24 к середине периода. Ростовчанки успешно реализовывали быстрые контратаки. На 28-й минуте Бабенко уверенно реализовала пенальти, не оставив вратарю шансов – 26:30. До финальной сирены «Ростов-Дон» сохранил контроль над игрой и одержал победу – финальный результат 26:32.