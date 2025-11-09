Концерты уроженки Ростова певицы MONA отменили из-за ее тяжелой болезни

Фото: Соцсети

Певица MONA вынуждена внести коррективы в свой концертный график из-за внезапно возникших проблем со здоровьем. После выступления в подмосковном Королёве ростовская артистка Дарья Кустовская почувствовала себя плохо, и ей потребовалась экстренная помощь медиков. По результатам обследования у исполнительницы был обнаружен острый гнойный бронхит.Дарья Кустовская, уроженка Ростова-на-Дону, выросла в творческой атмосфере: её мать работала на радио, а отец был диджеем. Сценический псевдоним MONA певица позаимствовала у своей близкой подруги из Таиланда. MONA является одной из самых востребованных исполнительниц в России. Весной 2024 года её треки лидировали по количеству прослушиваний в стране, а в декабре она была удостоена звания «Артист года» от Яндекс.Музыки. Такие её хиты, как «Прощание» (совместно с группой «Три дня дождя») и «Я в ноль», долгое время удерживали лидирующие позиции в музыкальных чартах.- В связи с ухудшением моего самочувствия, все запланированные на ближайшее время выступления будут отложены на более поздний срок, – сообщила MONA своим поклонникам в социальных сетях.Врачи настоятельно рекомендовали Дарье Кустовской (MONA) избегать перелетов на самолете и любых видов физической активности. Новое расписание концертов будет опубликовано артисткой и её командой в ближайшее время.