В Ростовской области автомобилистов предупредили о тумане на трассах
Донская Госавтоинспекция предупредила водителей региона о появлении тумана на трассах.
Синоптики сообщают, что в некоторых районах области туман продержится до конца сегодняшнего дня, 9 ноября.
Из-за сложных метеорологических условий увеличивается риск возникновения аварий и других происшествий на дорогах.
Водителям транспортных средств советуют быть внимательными за рулем, избегать внезапных маневров, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию с другими автомобилями.