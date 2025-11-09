Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области автомобилистов предупредили о тумане на трассах

В Ростовской области автомобилистов предупредили о тумане на трассах

Донская Госавтоинспекция предупредила водителей региона о появлении тумана на трассах.

Синоптики сообщают, что в некоторых районах области туман продержится до конца сегодняшнего дня, 9 ноября.

Из-за сложных метеорологических условий увеличивается риск возникновения аварий и других происшествий на дорогах.

Водителям транспортных средств советуют быть внимательными за рулем, избегать внезапных маневров, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию с другими автомобилями.
Фото: Госавтоинспекции РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.